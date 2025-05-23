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        Edirne ve Kırklareli'de masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:17
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        Edirne ve Kırklareli'de masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde 5 masaj salonu ve spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 11 kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik, 4 kamera kayıt cihazı, dizüstü bilgisayar, 11 randevu defteri ve 70 cinsel sağlık ürünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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