Edirne ve Kırklareli'de masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Edirne ve Kırklareli'nde masaj salonlarına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İpsala, Keşan ve Lüleburgaz ilçelerinde 5 masaj salonu ve spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı, 11 kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik, 4 kamera kayıt cihazı, dizüstü bilgisayar, 11 randevu defteri ve 70 cinsel sağlık ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.