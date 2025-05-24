TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Edirne Defterdarlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Defterdarlığı arasında Maliye Ana Bilim Dalı lisansüstü öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitim programını içeren işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında imzalanan protokol, öğrencilerin teorik bilgilerini kamu kurumlarında pratiğe dökmesini amaçlıyor.

Protokol kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalında eğitim gören lisansüstü öğrenciler, Edirne Defterdarlığı bünyesinde belirli günlerde uygulamalı bilgi ve beceri kazanma fırsatı elde edecek.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan ve Edirne Defterdarı Ömer Başar tarafından imzalanan ve üç yıl geçerli olacak protokolle, eğitimde nitelik artışı sağlanması, kamu-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.