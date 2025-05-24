Trakya Üniversitesinde "Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu" gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, TÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Çocuk Hemşireleri Derneği işbirliğinde "Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu" düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun başkanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Akgün Kostak, anne sütünün sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada anahtar bir rol oynadığını belirtti.

Anne sütünün çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu aktaran Kostak, anne sütü ve emzirme konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Dr. Refiye Zafer Dinçkol ise anne sütünün bağışıklık sisteminden psikolojik gelişime kadar birçok alanda fayda sağladığını belirtti.

Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Seda Çağlar da emzirmenin yalnızca bir beslenme yöntemi olmadığını, aynı zamanda bağ kurma, güven verme ve yaşamı şekillendirme biçimi olduğunu kaydetti.