Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Gastronomi Akademisi geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtacak

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Gastronomi Akademisi, bölgenin köklü mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla yarın kapılarını açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Gastronomi Akademisi geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Gastronomi Akademisi, bölgenin köklü mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla yarın kapılarını açıyor.

        Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi’nde, restore edilen eski okul binasında hayata geçirilen akademi, Edirne, Rumeli ve Osmanlı saray mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

        Türkiye'nin önde gelen şeflerinin eğitim vereceği merkezde, profesyonel şef adaylarının yanı sıra ev hanımları ve gastronomi meraklılarına yönelik amatör eğitim programları da sunulacak.

        Akademide sektöre yönelik atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri de yürütülecek. Bu kapsamda tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri yeniden mutfak kültürüne kazandırılacak.

        Ayrıca akademi bünyesinde oluşturulan mutfakta, ziyaretçilere bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağı özel menüler hazırlanacak.

        Yarın gerçekleştirilecek açılış töreninde gastronomi söyleşileri, yemek yarışmaları, yöresel yemek ikramı ve konser düzenlenecek.

        - "Bu sorumluluktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz"

        Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, AA muhabirine, çok fonksiyonel bir merkezin hizmete açılacağını söyledi.

        Vali Yunus Sezer'in himayesinde kurulan akademinin yönetim ve idaresinin dernek tarafından yapılacağını belirten Ergin, "Bu sorumluluktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Merkezimiz geleceğin şeflerini ve profesyonellerini yetiştirecek." dedi.

        Ergin, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurguladı.

        Tarihi reçetelerin gün yüzüne çıkarılacağını ve unutulan yemeklerin modern dokunuşlarla sofralara getirileceğini anlatan Ergin, akademiyi bölgenin en önemli gastronomi merkezi yapacaklarını dile getirdi.

        - "Sertifika programlarımız olacak"

        Akademinin sektör çalışanlarına, turizme ve gastronomi meraklılarına değer katacağını belirten Ergin, şunları kaydetti:

        "Belgesiz çalışan pek çok arkadaşımız için sertifika programlarımız olacak. Edirne'nin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini gün yüzüne çıkarıp modern dokunuşlar yapacağız. Gastronominin sesi olacak bu merkezde geçmişi yaşatıp geleceğe lezzetli izler bırakmak istiyoruz.

        Edirne'nin tarihi yemeklerini günümüz esnaf lokantalarında çok göremiyoruz. Biz burada yapacağımız çalışmalarla eski yemeklerin reçetelerini ve yeni yapılacak lezzetli tarifleri kentimize kazandırmak istiyoruz. Bu akademi sadece eğitim değil aynı zamanda herkesi gelip yemek yiyebildiği bir işletme olacak."

        - "Gastronomi alanında önemli bir çalışma yapıldı"

        Edirneli şef Gökhan Çekver ise akademinin kent gastronomisine yeni bir heyecan getireceğini ifade etti.

        Vali Sezer'in kendilerine çok destek verdiğini belirten Çekver, "Gastronomi alanında önemli bir çalışma yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş yemekler ve yöresel lezzetlerimiz vatandaşlarla buluşacak. Bu yemekler hem pişirilip servis edilecek hem de atölyelerimizde eğitimler verilecek. Hem amatör hem profesyonel şeflik eğitimleri verilecek." diye konuştu.

        Şef Onur Dağlı da akademide verilecek eğitimlerin sektöre büyük katkı sağlayacağına dikkati çekti.

        Merkezde detaylı eğitimlerin verileceğini aktaran Dağlı, "Edirne'nin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve saray mutfağı lezzetleri yapılacak. Aynı zamanda kafe ve restoran hizmeti olacak. Kente gelen turistlere ve vatandaşlarımıza tadım menüleri sunulacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 gündür haber alınamıyordu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        ABD, Güney Kore'den askerlerini çekmeyecek
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Edirne'de 560 öğretmen adayı mezuniyet sevinci yaşadı
        Edirne'de 560 öğretmen adayı mezuniyet sevinci yaşadı
        Aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin lira ceza
        Aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin lira ceza
        Edirne'de "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi
        Edirne'de "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesinde "Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu" gerçekleştirildi
        Trakya Üniversitesinde "Anne Sütü ve Emzirme Sempozyumu" gerçekleştirildi