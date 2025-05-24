Edirne Gastronomi Akademisi geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtacak
GÖKHAN ZOBAR - Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Gastronomi Akademisi, bölgenin köklü mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla yarın kapılarını açıyor.
GÖKHAN ZOBAR - Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Gastronomi Akademisi, bölgenin köklü mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla yarın kapılarını açıyor.
Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi’nde, restore edilen eski okul binasında hayata geçirilen akademi, Edirne, Rumeli ve Osmanlı saray mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye'nin önde gelen şeflerinin eğitim vereceği merkezde, profesyonel şef adaylarının yanı sıra ev hanımları ve gastronomi meraklılarına yönelik amatör eğitim programları da sunulacak.
Akademide sektöre yönelik atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri de yürütülecek. Bu kapsamda tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri yeniden mutfak kültürüne kazandırılacak.
Ayrıca akademi bünyesinde oluşturulan mutfakta, ziyaretçilere bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağı özel menüler hazırlanacak.
Yarın gerçekleştirilecek açılış töreninde gastronomi söyleşileri, yemek yarışmaları, yöresel yemek ikramı ve konser düzenlenecek.
- "Bu sorumluluktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz"
Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, AA muhabirine, çok fonksiyonel bir merkezin hizmete açılacağını söyledi.
Vali Yunus Sezer'in himayesinde kurulan akademinin yönetim ve idaresinin dernek tarafından yapılacağını belirten Ergin, "Bu sorumluluktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Merkezimiz geleceğin şeflerini ve profesyonellerini yetiştirecek." dedi.
Ergin, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurguladı.
Tarihi reçetelerin gün yüzüne çıkarılacağını ve unutulan yemeklerin modern dokunuşlarla sofralara getirileceğini anlatan Ergin, akademiyi bölgenin en önemli gastronomi merkezi yapacaklarını dile getirdi.
- "Sertifika programlarımız olacak"
Akademinin sektör çalışanlarına, turizme ve gastronomi meraklılarına değer katacağını belirten Ergin, şunları kaydetti:
"Belgesiz çalışan pek çok arkadaşımız için sertifika programlarımız olacak. Edirne'nin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini gün yüzüne çıkarıp modern dokunuşlar yapacağız. Gastronominin sesi olacak bu merkezde geçmişi yaşatıp geleceğe lezzetli izler bırakmak istiyoruz.
Edirne'nin tarihi yemeklerini günümüz esnaf lokantalarında çok göremiyoruz. Biz burada yapacağımız çalışmalarla eski yemeklerin reçetelerini ve yeni yapılacak lezzetli tarifleri kentimize kazandırmak istiyoruz. Bu akademi sadece eğitim değil aynı zamanda herkesi gelip yemek yiyebildiği bir işletme olacak."
- "Gastronomi alanında önemli bir çalışma yapıldı"
Edirneli şef Gökhan Çekver ise akademinin kent gastronomisine yeni bir heyecan getireceğini ifade etti.
Vali Sezer'in kendilerine çok destek verdiğini belirten Çekver, "Gastronomi alanında önemli bir çalışma yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş yemekler ve yöresel lezzetlerimiz vatandaşlarla buluşacak. Bu yemekler hem pişirilip servis edilecek hem de atölyelerimizde eğitimler verilecek. Hem amatör hem profesyonel şeflik eğitimleri verilecek." diye konuştu.
Şef Onur Dağlı da akademide verilecek eğitimlerin sektöre büyük katkı sağlayacağına dikkati çekti.
Merkezde detaylı eğitimlerin verileceğini aktaran Dağlı, "Edirne'nin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve saray mutfağı lezzetleri yapılacak. Aynı zamanda kafe ve restoran hizmeti olacak. Kente gelen turistlere ve vatandaşlarımıza tadım menüleri sunulacak." ifadelerini kullandı.
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