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        Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisince düzenlenen Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:31
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        Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı
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        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisince düzenlenen Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

        YTB Edirne Koordinasyon Ofisi'nde "Akademi Mezuniyet Programı" gerçekleştirildi.

        Program, öğrencilerin atölye çalışmaları kapsamında hazırladıkları "Hüsn-i Hat" sergisinin açılmasıyla başladı.

        Şiir okunması ve musiki konseriyle süren programda, akademi kapsamında 7 atölyede eğitimlerini başarıyla tamamlayan 100 öğrenciye mezuniyet sertifikaları verildi.

        YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, programda yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencileri yetiştirmek ve donanımlı hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerle bir aile olmaya çalıştıklarını ve her zaman destek olduklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

        "Yazılım, kodlama ve 3D modelleme atölyesiyle çağı yakalamaya çalıştık. Yazarlık atölyesiyle hayatın kendisini okumaya çalıştık. İlahiyat atölyesiyle etik değerlerimizi, sanat atölyeleriyle estetik değerlerimizi kazandırmaya çalıştık. Balkan mutfağı atölyesiyle öğrencilerimize damak zevki kazandırmak istedik. Bunun yanında kariyer günleri, iletişim seminerleri, söyleşiler ve ülke tanıtım günleri düzenledik."

        Kosova'dan gelen Rezana Luşta, Türkiye'de eğitim görmekten çok mutlu olduğunu ve akademi sayesinde yeni bilgiler edindiklerini ifade etti.

        Programda, YTB himayesinde yayımlanan Balkanlar’daki Türk edebiyatının güçlü mecrası "Bağlar" dergisinin 9. sayısının tanıtımı da yapıldı.

        YTB Kurumsal Yayınlar Koordinatörü ve Bağlar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Işık, Türkçenin ve Türk edebiyatının Balkanlar'daki gücünü artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Bağlar dergisinin bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini belirten Işık, "8 ülkeden 70'in üzerinde 10. sayımızı hazırlıyoruz. Her geçen sayıda ivme daha da yukarıya çıkıyor. Bağlar'ın ileriki sayılarına yeni yazarlar eklemek istiyoruz. Bağlar dergisinin kapıları herkese açık." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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