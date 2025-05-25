Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keşan Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin sahillerdeki yolları yaz sezonuna hazırladıkları belirtildi.

        Yayla Sahili'ndeki çalışmaların ardından Erikli Sahili'nde de ekiplerin sıcak asfalt çalışması yaptığı aktarılan açıklamada, "Mücavir alanlarımızda konforlu ulaşım ve güvenli yol hedefiyle sezon öncesi tüm hazırlıklarımız hız kesmeden sürüyor. Yaz boyunca hemşerilerimizin ve misafirlerimizin rahatlığı için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        - Turpçular köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı

        İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde yağmur ve şükür duası düzenlendi.

        Muhtarlık tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı, katılanlara ikramda bunuldu.

        Programa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve köy sakinleri katıldı.

        - Kaymakam Ayte'ye ziyaret

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Meriç Kaymakamı Adnan Ayte'yi ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayte, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Subaşı da Ayte'ye çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler me...
        Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler me...
        "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, Edirne'deki fetih kutlamaları...
        "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, Edirne'deki fetih kutlamaları...
        Keşan'da "Düşler Hastanesi" tiyatrosu sahnelendi
        Keşan'da "Düşler Hastanesi" tiyatrosu sahnelendi
        Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahn...
        Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahn...
        Edirne'de fetih ruhu; şahi topları eşliğinde Meriç Köprüsü'nden geçtiler (2...
        Edirne'de fetih ruhu; şahi topları eşliğinde Meriç Köprüsü'nden geçtiler (2...
        Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü coşkuyla kutlandı