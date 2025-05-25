Keşan Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin sahillerdeki yolları yaz sezonuna hazırladıkları belirtildi.

Yayla Sahili'ndeki çalışmaların ardından Erikli Sahili'nde de ekiplerin sıcak asfalt çalışması yaptığı aktarılan açıklamada, "Mücavir alanlarımızda konforlu ulaşım ve güvenli yol hedefiyle sezon öncesi tüm hazırlıklarımız hız kesmeden sürüyor. Yaz boyunca hemşerilerimizin ve misafirlerimizin rahatlığı için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Turpçular köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı

İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde yağmur ve şükür duası düzenlendi.

Muhtarlık tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı, katılanlara ikramda bunuldu.

Programa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve köy sakinleri katıldı.

- Kaymakam Ayte'ye ziyaret