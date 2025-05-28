Edirne Valisi Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi

Birçok ilden tarımsal üretime katkı sağlayan firmaların yer aldığı fuarda yerli üretim tarım aletleri ve traktörler sergilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fuarda stantları gezen Sezer, üretime katkı sağlayan firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.