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        Edirne Valisi Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:33
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        Edirne Valisi Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, fuarda stantları gezen Sezer, üretime katkı sağlayan firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.

        Birçok ilden tarımsal üretime katkı sağlayan firmaların yer aldığı fuarda yerli üretim tarım aletleri ve traktörler sergilendi.

        Fuar 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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