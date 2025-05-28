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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:18
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağışın durmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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