Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağışın durmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi öngörülüyor.
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