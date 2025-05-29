Trakya'da bayram öncesi market ve restoranlarda fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Kurban Bayramı öncesi market ve restoranlarda fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda satışı yapan market ve restoranlara giderek incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Mustafa Kurt'un koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturaları incelendi.

Restoranlarda ise fiyat listeleri ve gramaj denetimleri yapıldı.

Bayram öncesi denetimlerin artırıldığını belirten Kurt, "Fiyat etiketi ve fiyat listesi olmayan veya mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanıp, tutanakları düzenleniyor. İlimiz merkez ve ilçelerinde mayıs ayı içerisinde yapılan ve halen devam eden denetimlerde 94 iş yerinde yapılan denetimde, 711 ürünün incelenmesi sonucu 70 üründe ortaya çıkan aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.