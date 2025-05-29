Edirne'de "Dizelerin Sesi" şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti

Türkçe öğretmeni Ali Kıvanç Kafa ve müzik öğretmeni Sezen İşeri Evirgen tarafından hazırlanan programda öğrenciler, sevgi temalı şiirlerin yanı sıra bu yıl hayatını kaybeden sanatçıları da şarkılarla andı.

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