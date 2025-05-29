Edirne polisi tarafından İstanbul ve Ordu'da düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğünün İstanbul ve Ordu'da düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 344 farklı dosyada toplam 36 milyon 813 bin lira tutarındaki nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

- Balkonda gizlenmeye çalışırken yakalandı

Aranan bir şüphelinin, İstanbul'da saklandığı eve baskın yapıldı. Zanlı, baskın sırasında aynı kattaki yan dairenin balkonunda gizlenmeye çalışırken yakalandı.

Bu sırada bir başka şüpheli de 4'üncü katta bulunan evin balkonundan atlayarak kaçmaya teşebbüs etti. Yere düşme sonucu bacağı kırılan şüpheli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 9 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.