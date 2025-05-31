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        Edirne'de Çevre Haftası etkinliği gerçekleştirildi

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Çevre Haftası kapsamında Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:34 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:34
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        Edirne'de Çevre Haftası etkinliği gerçekleştirildi
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        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, Çevre Haftası kapsamında Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Müdürlük personeli koruma altındaki çocuklarla bir araya gelerek çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Çocuklara çevre koruma hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı etkinlikte ikramda bulunuldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Özellikle çocuklara küçük yaşta bu bilincin kazandırılmasının gelecek adına büyük önem taşıdığını belirten Sarı, "Koruma altındaki çocuklarımızla bir araya geldik. Hem onlara moral vererek hem de piknik alanımızı temizleyerek hep birlikte bu haftayı kutlamak istedik. Birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmek adına yaptığımız bir etkinlik oldu. Mutluyuz etkinliğimiz çerçevesinde uçurtmalar uçurduk, çevreyi nasıl korumamız gerektiğini çocuklarımıza anlattık. Piknik alanımızı temizleyerek çevrenin önemini daha iyi kavramalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

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