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        Meriç Nehri ile bütünleşik Edirne Millet Bahçesi yarın açılıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Meriç Nehri kıyısında yapımı tamamlanan, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı da içine alan Söğütlük Millet Bahçesi yarın kullanıma açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:05
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        Meriç Nehri ile bütünleşik Edirne Millet Bahçesi yarın açılıyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Meriç Nehri kıyısında yapımı tamamlanan, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı da içine alan Söğütlük Millet Bahçesi yarın kullanıma açılacak.

        TOKİ tarafından Karaağaç Mahallesi yolunda 515 dönümlük alanda oluşturulan millet bahçesinin 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi.

        Doğal yapının korunmasına özen gösterilen alanda ömrünü tamamlamış tehlike arz eden ağaçlar budanarak veya kaldırılarak alan temizlendi, yerine ortalama 5 yaşında 2 bin 336 ağaç dikildi. Alan gül, lale gibi çiçeklerle süslendi.

        Söğütlük Millet Bahçesi'ne 5 kilometresi orman içinden ve Meriç Nehri kenarından geçen bisiklet yolu ile 10 kilometre uzunluğunda doğal zeminli patika yol inşa edildi.

        Nehir kenarında taşkın riski oluşturmayacak şekilde basamaklı oturma alanları ile ormana 64 çeşme yapıldı.

        Alanda spor sahaları, çocuk oyun alanları, oturma ve piknik alanları, sosyal donatılar, kır kahveleri, sebze satış noktaları, kütüphane ve otopark da bulunuyor.

        Millet bahçesi, vatandaşların kullanımına hafta başında sunulacak. Saat 06.00'dan itibaren ziyarete açık olacak alanda yaklaşık 50 personel görev yapacak, güvenlik amacıyla 200'e yakın kamera ile millet bahçesi izlenecek.

        30 yıl önce kent ormanının işletmeye açılmasına karşı durduğu için ihaleyle ilgili çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen dönemin Doğru Yol Partisi İl Başkanı İzzet Arseven'in geçmişte kent ormanına verilen ismi de korundu.

        - Arseven ailesi çok mutlu

        Merhum İzzet Arseven'in eşi Nursel Arseven, AA muhabirine, Söğütlük Millet Bahçesi'nin oluşturulması yanında eşinin adının korunmasından dolayı da minnettar olduğunu belirtti.

        Kent ormanının Edirneliler için çok önemli anılar biriktirdikleri bir yer olmasının yanında ormanın korunması için eşinin de kendisini feda ettiğini dile getiren Arseven, "Eşim İzzet Arseven 30 yıl önce buranın halka açık, ücretsiz ve güzel bir hale getirilmesi için mücadele verirken maalesef canından oldu." dedi.

        Arseven, aradan geçen yılların ardından İzzet Arseven Kent Ormanı'nın Söğütlük Millet Bahçesi olarak düzenlendiğini ifade etti.

        Eşinin adının yaşatılmasından mutluluk duyduğunu belirten Arseven, şunları kaydetti:

        "Bu durum ailesi olarak bize ayrı bir gurur veriyor. Buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli, eşimin amacı buydu. Edirne'nin ve Edirnelilerin bu yeri güzel kullanmasını arzu ediyordu. Buraya gelsinler, güvenle ve huzur içinde vakit geçirsinler, pikniklerini yapsınlar, dinlensinler istiyordu, amacı buydu. Parasız olmasını da istiyordu, o uğurda mücadele verdi zaten. 50 yıllığına ihaleye verilmişti burası, İzzet buna karşı çıktı. Onun üzerine bu mücadelesi sonucu ihaleyi almak isteyen kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu canından oldu. Amacı buranın bir şahsa verilmemesiydi ama maalesef 40 yaşında canıyla ödedi bunu."

        Arseven, eşinin vasiyetinin devlet eliyle devam ettirilmesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

        Halk için verilen mücadelenin amacına ulaştığına işaret eden Arseven, "Burayı kullanan herkes bilsin ki bu alan bir can pahasına halka kazandırıldı. Mücadele 30 sene de olsa sonucuna ulaştı." dedi.

        - "Her gelenin babama dua okuması bizler için yeterlidir"

        İzzet Arseven'in kızı Nurzan Arseven ise babasını kaybettiğinde 9 yaşında olduğunu ifade etti.

        Babasının halkın menfaatini düşünerek kendisini feda ettiğini belirten Arseven, şunları kaydetti:

        "Babamın amacı burasının halka açık ve huzurlu bir yaşam alanı olmasıydı. Şimdi vasiyeti gerçekleşti. Babamın adının ormanın girişinde yer alması bizi çok mutlu ediyor. Her gelenin bir dua okuması bizim için yeterlidir. Vasiyetinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Devletimize buna el attığı ve sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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