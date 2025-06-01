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        Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Edirne'de motosikletin midibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:10 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:10
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        Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Edirne'de motosikletin midibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Motokurye A.T. idaresindeki 22 ADZ 860 plakalı motosiklet, Arif Paşa Caddesi'nde Y.A'nın kullandığı 22 M 0112 plakalı midibüsle çapıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle midibüsün altında kalan motosiklet sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motorkurye, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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