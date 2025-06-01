Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

E.M'ye ait 39 TL 322 plakalı otomobil Medrese Ali Bey Mahallesi Musalla Bayırı Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

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