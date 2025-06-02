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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Tarım Müdürü Atilla Bayazıt, Hatipköy köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:22
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        Edirne İl Tarım Müdürü Atilla Bayazıt, Hatipköy köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Üreticilerin görüş ve talepleri dinleyen Bayazıt, çeltik üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Ziyarette, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga da yer aldı.

        - Edirne'de gıda denetimleri sürüyor

        Edirne'de yöresel ürünler satışı yapan esnaflar denetlendi.

        İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından, yöresel ürünler satış yerinde gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca denetim kapsamında çeşitli gıda ürünlerinden numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildi.

        Numune analiz sonuçlarına göre, mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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