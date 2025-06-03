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        Edirne Emniyet Müdürlüğü halı saha turnuvasında şampiyon oldu

        Edirne'de düzenlenen 17. Kurumlararası Halı Saha Turnuvası'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:26
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü halı saha turnuvasında şampiyon oldu
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        Edirne'de düzenlenen 17. Kurumlararası Halı Saha Turnuvası'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliğince bu yıl 17'ncisi organize edilen turnuvaya 36 takım katıldı.

        Turnuvanın final karşılaşması, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Adliyesi takımları arasında kentteki bir halı saha tesisinde oynandı.

        Karşılaşmayı Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

        Müsabakayı 8-3 kazanan Emniyet Müdürlüğü, turnuvanın şampiyonu oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tohumcu ve diğer kurum müdürleri tarafından verildi.

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