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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 09:31
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        Trakya Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında toplandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen senato toplantısında gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

        Senato toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yenilenen yüzüyle hizmete açılan sosyal tesislerin peyzaj düzenlemesi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ele alındı.

        - "Sağlıklı Beslenme" söyleşisi düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik "Sağlıklı Beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

        Söyleşide diyetisyen Selen Tuna, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen dengeli beslenme alışkanlıklarının nasıl kazandırılabileceği hakkında bilgi verdi.

        Programa, merkezin müdürü Prof. Dr. Filiz Tuna, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, akademisyenler ve aileler katıldı.

        - TÜ Hastanesine destek

        Trakya Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'ndeki 4 hasta odası, kentte faaliyet gösteren bir şirketin katkısıyla yenilendi.

        Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hastanede yapılan iyileştirmelerde hayırseverlerin büyük desteği olduğunu vurgulayarak, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Hatipler, Trakya Üniversitesi Hastanesinde en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Törene akademisyenler, sağlık çalışanları ve şirket yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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