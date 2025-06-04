Hatipler, Trakya Üniversitesi Hastanesinde en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, hastanede yapılan iyileştirmelerde hayırseverlerin büyük desteği olduğunu vurgulayarak, katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa, merkezin müdürü Prof. Dr. Filiz Tuna, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, akademisyenler ve aileler katıldı.

Söyleşide diyetisyen Selen Tuna, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen dengeli beslenme alışkanlıklarının nasıl kazandırılabileceği hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik "Sağlıklı Beslenme" konulu söyleşi düzenlendi.

Senato toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yenilenen yüzüyle hizmete açılan sosyal tesislerin peyzaj düzenlemesi ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen senato toplantısında gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

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