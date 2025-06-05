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        Edirne Valisi Sezer, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:10
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        Edirne Valisi Sezer, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Menzilahir Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, sorun ve talepleri dinledi.

        Mahalledeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sezer, vatandaşlar tarafından aktarılan ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Sezer'e ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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