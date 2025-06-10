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        Trakya Üniversitesi "Kampüs 4.0" uygulaması engelli öğrencilerin işlerini kolaylaştırıyor

        Trakya Üniversitesi (TÜ), dijital dönüşüm kapsamında geliştirdiği "Kampüs 4.0" uygulamasına entegre edilen erişilebilirlik özellikleriyle engelli öğrencilerin kampüs yaşamına katılımını kolaylaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:52
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        Trakya Üniversitesi "Kampüs 4.0" uygulaması engelli öğrencilerin işlerini kolaylaştırıyor
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        Trakya Üniversitesi (TÜ), dijital dönüşüm kapsamında geliştirdiği "Kampüs 4.0" uygulamasına entegre edilen erişilebilirlik özellikleriyle engelli öğrencilerin kampüs yaşamına katılımını kolaylaştırdı.

        Bu yılki eğitim öğretim döneminde kullanılmaya başlanan uygulama, öğrencilerin ders programlarından yemekhane menüsüne, ulaşım bilgilerinden harita yönlendirmelerine kadar birçok veriye erişimini sağlıyor.

        Yapılan son güncellemeyle uygulamaya, görme, işitme ve yürüme engelli öğrenciler için özel erişim modülleri eklendi.

        Görme engellilere yönelik tam sesli kontrol sistemiyle dijital etkileşim artırılırken, işitme engelliler için anlık konuşma ve ders içeriklerini yazıya döken alt yazı sistemi devreye alındı. Yürüme engelliler ise harita üzerinden erişilebilir alanları görebiliyor.

        - "Dijitalleşme hamlemiz devam ediyor"

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, AA muhabirine, üniversitenin dijital dönüşüm sürecinde önemli aşamayı geride bıraktığını belirtti.

        "Kampüs 4.0" uygulamasının, akademisyenlerin ve öğrencilerin ortak bilimsel projesi olarak geliştirildiğini aktaran Hatipler, kendi ürünleri olan bu sistemle dijitalleşme hamlesinin güç kazandığını, erişilebilirlik modülüyle "Engelsiz Üniversite" vizyonuna somut katkı sağlandığını vurguladı.

        Uygulamanın öğrencilere dijital ortamda hem akademik hem de sosyal yaşamda büyük kolaylıklar sunduğunu ifade eden Hatipler, "Engelli öğrenciler için geliştirilen modülle birlikte tüm engeller ortadan kaldırıldı. Yaklaşık 40 bin öğrencimiz var ve büyük çoğunluğu uygulamayı aktif şekilde kullanıyor." dedi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da yapılan güncellemelerin engelli öğrencilere ciddi avantajlar sağladığını belirterek, "Bir kez giriş yapıldıktan sonra sistem öğrenciyi otomatik olarak tanıyor ve engel türüne göre işlemler başlatılıyor." diye konuştu.

        TÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın ise uygulamanın akademik ve sosyal alanda öğrenci odaklı hizmet sunduğunu belirtti.

        TÜ Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Sinem Salar da uygulamanın engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunlara dijital çözüm sunduğunu söyledi.

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