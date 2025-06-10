Trakya'daki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçti

Bazı kapılarda araç hareketliliğine bağlı olarak belli periyotlarda yoğunluk gözlendi.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 5-9 Haziran'da 228 bin 233 yolcu, 58 bin 508 araç geçişi oldu.

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından bayram tatili boyunca 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı.

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