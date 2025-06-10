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        Edirne'de geri viteste bırakılan park halindeki otomobil mobilya dükkanına çarptı

        Edirne'de, geri viteste bırakılan bir otomobil, sürücüsünün araçtan inmesi sonrası bir mobilya dükkanının vitrinine çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:20
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        Edirne'de geri viteste bırakılan park halindeki otomobil mobilya dükkanına çarptı
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        Edirne'de, geri viteste bırakılan bir otomobil, sürücüsünün araçtan inmesi sonrası bir mobilya dükkanının vitrinine çarptı.

        Balık Pazarı Caddesi'nde 22 BD 909 plakalı otomobilini park eden Selahattin Çelik, aracından indikten kısa süre sonra otomobilin geri geri hareket ettiğini fark etti.

        Geri viteste bırakıldığı öğrenilen otomobil, caddede bulunan bir mobilya dükkanının vitrinine çarparak durabildi. Otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada iş yerinde hasar meydana geldi.

        Sürücü Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Araç birden geri gitmeye başladı. Durdurmaya çalıştım ama olmadı." dedi.

        Bu arada kaza çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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