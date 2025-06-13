Edirne'de miniklere trafik eğitimi verildi

Eğitimi veliler de izleyerek ekiplere teşekkür etti.

Öğrencilerden Göknil Bekçioğlu, trafik kuralları ile ilgili yararlı bilgiler öğrendiklerini belirterek, kurallara uymayanları uyaracaklarını kaydetti.

Süloğlu Anaokulu Müdürü Yeşim Çetin Uçar da okuldaki 68 öğrencinin eğitimden yararlandığını ve eğitimin verimli geçtiğini kaydetti.

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