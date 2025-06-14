Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 sürücü ile 5 FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer araçta bulunan 5 FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etti.

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