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        Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:07
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        Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etti.

        Şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurdu.

        Ekipler, aracın sürücüsü ile 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Diğer araçta bulunan 5 FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 sürücü ile 5 FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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