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        Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi

        Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:05
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        Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi
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        Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi.

        Toplantıların son birleşimi yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

        Ardından Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları meclis üyelerine sunuldu.

        Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu Başkanı Tunay Aslan, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riskinin arttığını belirtti.

        Orman köylerinde yerel müdahale kapasitesinin artırılmasının önemine değinen Aslan, yeni tanker alımları için Orman Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin ortak eylem planı oluşturması gerektiğini aktardı.

        Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Galeri
        Galeri
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