Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

Orman köylerinde yerel müdahale kapasitesinin artırılmasının önemine değinen Aslan, yeni tanker alımları için Orman Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin ortak eylem planı oluşturması gerektiğini aktardı.

Ardından Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları meclis üyelerine sunuldu.

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