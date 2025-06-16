Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı

Akar'ı tebrik eden Öztürk, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Ömer Akar tarafından borsaya getirildi.

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