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        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:29
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        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı
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        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan alıcı buldu.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Ömer Akar tarafından borsaya getirildi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Akar'a ait 1 ton kanola, kilogramı 25 lira 14 kuruştan işlem gördü.

        Öztürk, ilk mahsulü getiren Akar'a 100 litre mazot çeki hediye etti.

        Akar'ı tebrik eden Öztürk, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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