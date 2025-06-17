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        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı'dan, Vali Sezer'e ziyaret

        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:15 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:15
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        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı'dan, Vali Sezer'e ziyaret
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        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kazancı ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, başarı diledi.

        Ziyarette, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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