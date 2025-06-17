Edirne'de kamp yapan öğrenciler spor etkinliklerine katıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kamp alanını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, yarışmaları izledi.

Dev jenga, ip atlama, halat çekme, çarkıfelek spor yarışması, kum torbası atma, badminton ve insan langırtı gibi etkinliklerde yarışan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda dün başlayan kampta, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Edirne’den gelen başarılı 80 öğrenci için spor yarışmaları düzenlendi.

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