Keşan ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ikinci etabı başlatıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 milyon 653 bin lira maliyetle hayata geçirilen projenin 5 ayda tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, çalışmalara Kunduracılar Çarşısı’ndan başladıklarını belirtti.

Ergene, çalışmaların Demirciler, Önder, Anafartalar, İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddelerinde devam edeceğini aktararak, "Kunduracılar Çarşısı’yla ilgili çok sayıda şikayet alıyorduk. Burada takılıp düşen vatandaşlarımız oluyordu. Toz ve taş nedeniyle hem esnafımız hem vatandaşlarımız zorluk yaşıyordu. Esnafla üç kez bir araya geldik, tamamı bu durumdan memnuniyetsizdi ve düzenleme talebinde bulundular." ifadelerini kullandı.

- DOÇEK'ten Güney Marmara turu

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Güney Marmara bölgesinde bisiklet turu gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen tur kapsamında bisikletçiler Keşan, Gelibolu, Lapseki, Kızıldam, Kocayayla, Çan, Yenice, Balya, Gönen, Muratlar, Karaköy, Sofular, Yukarı İnova, Biga ve Lapseki güzergahında pedal çevirdi.