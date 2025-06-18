Edirne Valisi Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kırkpınar'a davet etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Ankara'da bulunan Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyarette bulundu.

Sezer, Prof. Dr. Erbaş'ı bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Ziyaret sonunda Sezer, Erbaş'a Kırkpınar'ın davet simgesi olan kırmızı dipli mumu hediye olarak verdi.