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        Edirne Valisi Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kırkpınar'a davet etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:10
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        Edirne Valisi Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Kırkpınar'a davet etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Ankara'da bulunan Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyarette bulundu.

        Sezer, Prof. Dr. Erbaş'ı bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

        Ziyaret sonunda Sezer, Erbaş'a Kırkpınar'ın davet simgesi olan kırmızı dipli mumu hediye olarak verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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