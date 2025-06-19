Boruların içerisinde yurt dışına kaçacakken yakalandılar

Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin müşterek yaptığı aramada boruların içerisine gizlenmiş 2'si Irak, 3'ü Filistin 1'i Türk vatandaşı 6 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen şube müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında yurt dışına çıkış yapacak büyük çaplı boru yüklü bir tır Kapıkule Sınır Kapısı'nda durduruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.