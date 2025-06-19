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        Boruların içerisinde yurt dışına kaçacakken yakalandılar

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda büyük çaplı borulara gizlenen 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:54
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        Boruların içerisinde yurt dışına kaçacakken yakalandılar
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        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda büyük çaplı borulara gizlenen 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen şube müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında yurt dışına çıkış yapacak büyük çaplı boru yüklü bir tır Kapıkule Sınır Kapısı'nda durduruldu.

        Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin müşterek yaptığı aramada boruların içerisine gizlenmiş 2'si Irak, 3'ü Filistin 1'i Türk vatandaşı 6 kişi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

        Araç sürücüsü ile boru içerisinde yakalanan Türk vatandaşı F.K. gözaltına alındı.

        F.K'nın ilk sorgusunda Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan yargılandığı dosyanın onanması sonrası 10 bin avro karşılığı yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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