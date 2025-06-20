Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Saray mutfağı ve Edirne yöresel yemekleri modern dokunuşlarla geleceğe taşınıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Gastronomi Akademisi'nde yapılan atölye çalışmalarında modern dokunuşlarla harmanlanan Osmanlı saray mutfağı ve kentin asırlık yemekleri geleceğe taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saray mutfağı ve Edirne yöresel yemekleri modern dokunuşlarla geleceğe taşınıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne Gastronomi Akademisi'nde yapılan atölye çalışmalarında modern dokunuşlarla harmanlanan Osmanlı saray mutfağı ve kentin asırlık yemekleri geleceğe taşınıyor.

        Edirne Valiliği öncülüğünde, Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi’nde restore edilen tarihi okul binasında hayata geçirilen akademi, Osmanlı saray mutfağı ile Edirne'nin geleneksel yemek kültürünü bugünün mutfak anlayışıyla buluşturuyor.

        Profesyonel şef adaylarının yanı sıra ev hanımları ve gastronomi meraklılarına yönelik amatör eğitim programlarının düzenlendiği akademide Edirne mutfak kültürünün geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri yürütülüyor.

        Bu kapsamda tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri gün yüzüne çıkartılıp modern dokunuşlar ve güncel eklemelerle mutfak kültürüne kazandırılıyor.

        Modern mutfak teknikleriyle harmanlanan bu tarifler, hem özgünlüklerini koruyor hem de güncel lezzet trendlerine uyum sağlıyor. Yapımı uzun zaman gerektiren geleneksel yemekler, yeni pişirme yöntemleri ve küçük dokunuşlarla pratik hale getirilerek menülerde yer buluyor.

        Edirne Gastronomi Akademisi, bu yenilikçi yaklaşımıyla hem yerel mutfak kültürünü yaşatıyor hem de geleceğe taşıyor.

        - Hedef, sürdürülebilirliği sağlamak

        Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, AA muhabirine kentin zengin gastronomi mirasını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bölgenin köklü mutfak kültürünü geleceğe taşıdıklarını belirten Ergin, "Amacımız, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkartarak sürdürülebilirliğini sağlamak. Osmanlı saray mutfağı ve Edirne yemeklerini modern dokunuşlarla günümüz mutfaklarına taşımayı hedefliyoruz. Burada bilinçli öğrenciler ve genç şefler yetiştirmek için çalışıyoruz." dedi.

        Ergin, geleneksel lezzetlere özgünlüğünü kaybetmeyecek şekilde ilave dokunuşlar yaptıklarını ifade etti.

        Asırlar önce yemek masalarını lezzetlerinden yemeklerde kullanılan pişirme teknikleri, et seçimi ve baharat tercihlerinde bazı değişiklikler yaptıklarını anlatan Ergin, şunları kaydetti:

        "Örneğin saray mutfağında tercih edilen yemeklerden yahniyi yeniden yorumladık. Artık yahnini adını bile duymak çok zor ama yaptığımız çalışmayla bu yemeği günümüzdeki hızlı mutfaklara uygun hale getirdik. Bir tencere yemeği olan yahninin pişirilmesi saatler alır.

        Biz, kuzu eti yerine kolay pişirilebilen dana eti kullanıp günümüz modern malzemeleriyle tava yemeği haline getirdik. Hızlı mutfaklarda müşterinin önüne 15 dakikada çıkacak hale getirdik. Osmanlı döneminde çok sevilen arpa suyunda kestaneli dana yahniyi menülere katmış olduk. Unutulmuş bu tarz yemekleri sürdürülebilir kılarak gastronomi kültürüne kazandırıyoruz."

        Ergin, geleneksel ve modern mutfak kültürünü harmanladıkları akademide geleceğin şeflerini yetiştirdiklerini dile getirdi.

        Akademide eğitim alan gastronomi öğrencisi Umut Savaş da mesleğin inceliklerini öğrendiklerini söyledi.

        Savaş, usta şeflerden aldıkları eğitimle kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Edirne'nin zengin bir yemek kültürü var. Günümüz anlayışıyla yorumlanan yemekleri öğreniyoruz ve biz de bu kültürü geleceğe aktaracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de 2 TIR'da toplam 212 kilo esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de 2 TIR'da toplam 212 kilo esrar ele geçirildi
        Edirne'de yaban mersini hasadı, don nedeniyle verim kaybıyla başladı
        Edirne'de yaban mersini hasadı, don nedeniyle verim kaybıyla başladı
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçiri...
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçiri...
        Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
        Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
        Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti
        Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, vefat etti
        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı
        Lise öğrencileri, aileleriyle yemek yaptı