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        Meriç Nehri'nde 80 kilogramlık yayın balığı yakalandı

        Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:12
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        Meriç Nehri'nde 80 kilogramlık yayın balığı yakalandı
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Recai Ateş, teknesiyle nehre açılarak ağ attı.

        Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye çıkardı.

        Ateş, bu büyüklükte bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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