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        Edirne'de doludan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doludan zarar gören buğday ve ayçiçeği tarlalarında hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:31
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        Edirne'de doludan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doludan zarar gören buğday ve ayçiçeği tarlalarında hasar tespit çalışması yapıldı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolu yağışı ilçedeki Malkoç, Bayramlı, Başağıl ve Yeniköy köylerinde etkili oldu.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte, köylere giderek zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

        Tarlaları gezen Aksal, Bayazıt ve Çönte, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bayazıt, çiftçilerin ürünlerini doğal afetlere karşı güvence altına almak adına tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini belirtti.

        Hasar tespit çalışmalarının süreceğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

        "Dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre buğday ve ayçiçeği ekili yaklaşık 10 bin dekar alan zarar gördü. Yaşanan bu tür afetler, tarım sigortasının yalnızca bir tercih değil, üreticilerimiz için vazgeçilmez bir güvence sistemi olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir. Üreticimizin emeğini ve alın terini güvence altına alan bu sistemin daha da yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının arttığı bu dönemde hayati önem taşımaktadır. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor, zararların en kısa sürede tespit edilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

        Uzunköprü'de geçen cuma akşam saatlerinde etkili olan dolu, tarım arazilerini olumsuz etkilemişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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