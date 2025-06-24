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        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:15
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        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören öncesi fuaye alanında öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı tasarımlardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Edirne Belediye Bandosunun konser verdiği törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yunus Emre’nin dizelerini hatırlatarak, insanı merkeze alan bir bakış açısının önemine vurgu yaptı.

        Hatipler, "Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Bundan sonraki hayatınızda en çok ihtiyaç duyacağınız şey çalışmak olacaktır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da mezuniyetin emeklerin ve hayallerin filizlenişi olduğunu belirterek amaçlarının yaratıcı, sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

        Fakülte birincisi Ece Ceylan da akademisyenlere, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

        Tören, dereceye giren ve mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesi, meslek andının okunması ve kep atma töreniyle sona erdi.

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