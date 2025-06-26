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        Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Edirne'de motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:24
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        Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Edirne'de motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Motokurye H.B. idaresindeki 22 ADV 175 plakalı motosiklet, Bahriye Üçok Caddesi'nde A.E'nin kullandığı 22 ADP 888 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motorkurye, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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