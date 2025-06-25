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        Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri defnedildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:46
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        Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri defnedildi
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Yeniköy kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Arif Ölçer ve eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik ve çocukları Muhammet Özcan Çelik (1) ile Yaren Naz Çelik'in (10) cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mescit Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        Kazada yaralanan sürücü baba Muhammet Çelik ise tedavisinin ardından cenazeye katıldı.

        Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba Çelik, 1 yaşındaki oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

        Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

        Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Hasanpınar köyü yolu üzerindeki şehir mezarlığında defnedildi.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden ailenin doktor muayenesinin ardından Uzunköprü'deki evlerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

        Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Çelik'in idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarpmış, kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, sürücü yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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