Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri defnedildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Yeniköy kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Arif Ölçer ve eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik ve çocukları Muhammet Özcan Çelik (1) ile Yaren Naz Çelik'in (10) cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mescit Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kazada yaralanan sürücü baba Muhammet Çelik ise tedavisinin ardından cenazeye katıldı.

Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba Çelik, 1 yaşındaki oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Hasanpınar köyü yolu üzerindeki şehir mezarlığında defnedildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden ailenin doktor muayenesinin ardından Uzunköprü'deki evlerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.