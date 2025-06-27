Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Edirne Vali Yardımcısı Beypınar için mevlit okutuldu

Erdoğan Beypınar, 19 Haziran'da birkaç gündür devam eden rahatsızlığı nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurmuş, kalp krizi geçirdiği belirlenince acilen anjiyoya alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne Valiliğince Üç Şerefeli Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar için mevlit programı düzenlendi.

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