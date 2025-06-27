664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi
Edirne Valiliğinde, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yönelik hazırlık toplantısı düzenlendi.
Edirne Valiliğinde, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne yönelik hazırlık toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, alt komisyonların kendi alanlarına ilişkin aldığı kararlar ve yürüttüğü hazırlıklar ele alındı.
Hazırlık sürecindeki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, güreş organizasyonunun eksiksiz şekilde yürütülmesi için gerekli planlamalar yapıldı.
Toplantıya, Edirne Belediyesi heyeti ile kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.
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