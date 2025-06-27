664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Toplantıya, Edirne Belediyesi heyeti ile kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, alt komisyonların kendi alanlarına ilişkin aldığı kararlar ve yürüttüğü hazırlıklar ele alındı.

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