Edirne'de sulama istasyonları incelendi

Edirne'nin Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde yer alan sulama istasyonları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki heyet, çeltik ekiminin yoğun olarak yapıldığı Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçelerinde bulunan sulama istasyonlarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Uzunköprü Çakmak Köyü Sulama Kooperatifi, Meriç Adasarhanlı Sulama Kooperatifi, İpsala Sarıcaali Köyü Pompa İstasyonu, Hamzadere P1 Sulama İstasyonu ve Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifine ait sulama tesisleri yerinde incelenerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.