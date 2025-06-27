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        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:38
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        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        R.E'nin kullandığı 35 BKN 685 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu Köşen köyü mevkisi yakınlarında, M.K. idaresindeki 34 KKR 594 plakalı SUV araçla çarpıştı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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