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        Sıla yolundaki gurbetçiler Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

        Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:48
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        Sıla yolundaki gurbetçiler Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
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        Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

        Yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yolculuklarının ardından Avrupa sınırındaki sınır kapılarından birini kullanarak yurda ulaşıyor.

        İşlemleri yapıldığı sırada gurbetçileri karşılayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ise Edirne'deki turizm ve konaklama tesislerine ait tanıtım broşürleri ve bilgilendirici materyaller dağıtıyor.

        Gurbetçiler işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

        - "Bir ay Türkiye'de geçirmek için bekliyoruz"

        Fransa'dan gelen Hasan Yiğit, AA muhabirine, 1997'den bu yana gurbette yaşadığını söyledi.

        Çalışmak için memleketi Gaziantep'ten ayrıldığını belirten Yiğit, "Yurdumdan ayrıldığım günden beri özlem çekiyorum. Orada sabah kalkıyoruz robot gibi işe gidiyoruz, akşam eve geliyoruz. Bir yıl boyunca bir ay Türkiye'de geçirmek için bekliyoruz. Türkiye'de geçireceğimiz bir ay bize bir yıllık enerji veriyor. Dilimiz Türkçe dönüyor ya o bize yetiyor, mutluluk veriyor." dedi.

        Yiğit, Kapıkule'ye ulaştığı gibi fotoğraf çekip Fransa'daki arkadaşlarına gönderdiğini dile getirdi.

        Oğlu Mehmet Yiğit de vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

        Sınır kapısını görünce yol yorgunluğunun hafiflediğini ifade eden Yiğit, "Gaziantep'e ulaşınca tamamen rahatlayacağız. Tatilde aile ve hasta ziyaretleri yapacağız. Gurbette yaşamak zor ama alıştıktan sonra her şey rayına oturuyor." diye konuştu.

        - "En çok bayramları özlüyor insan"

        Fransa'dan Nevşehir'e giden Mücahit Can ise gurbette her zaman özlem içerisinde yaşadıklarını anlattı.

        Günlerin buruk geçtiğini dile getiren Can, "Bayramlar özellikle çok zor geçiyor. İzin alabiliriz ancak yevmiyemizi kesiyorlar. Burada olduğumuz zaman aileler bir araya geliyor, toplanıyorsunuz bütün kardeşler, anne baba kalabalık oluyor. En çok bayramları özlüyor insan." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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