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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:50
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.

        Farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor.

        Kayıt işlemleri sırasında cetvel hakemleri tarafından pehlivanların lisansları ve kimlikleri kontrol edilirken pehlivanlar kura çekerek güreş sıralamasındaki yerini belirliyor.

        Sporcular, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş boylarında er meydanına çıkacak.

        Küçük orta küçük boyda güreşen Berk Arıcı, AA muhabirine, bu sene Kırkpınar'da kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

        Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını belirten Arıcı, "Hedefim ilk 3'e girerek boy atlamak. Yağlı Güreş Ligi'nde biraz yorulduk. Ama elimizden geleni en iyi şekilde yaparak başarıya ulaşmak istiyorum. Geçen yıl sakatlık geçirmiştim, kazasız belasız bir güreş geçirmeyi hedefliyorum." dedi.

        Amasya'dan gelen deste küçük boy güreşçisi Mehmet Ali Topal ise Kırkpınar'a katılan her pehlivanın formda olduğunu, hedefinin bir an önce boy atlamak olduğunu kaydetti.

        Deste orta boy güreşçisi Ömer Faruk Öztürk de Kırkpınar'da ilk kez güreşeceğini ve büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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