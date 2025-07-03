Kırkpınar'da 762 pehlivan güreş tutacak
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için 762 pehlivan kayıt yaptırdı.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için 762 pehlivan kayıt yaptırdı.
Sabah saatlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda başlayan güreşçi kayıtları sonra erdi.
Yağlı Güreş Ligi'nde bu yılki Kırkpınar'da güreşmeye haiz 826 pehlivandan 762'si cetvel hakemliğine gelerek kayıtlarını gerçekleştirdi.
Cetvel hakemliğinden alınan bilgiye göre 40 başpehlivanın tamamı kayıt oldu.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda minik - 1 boyda pehlivanların mücadelesi ile başlayacak.
Başpehlivanlar seyircinin karşısına cumartesi günü çıkacak.
Bu yılki organizasyon pazar günü başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.
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