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        Kırkpınar'da 762 pehlivan güreş tutacak

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için 762 pehlivan kayıt yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:18
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        Kırkpınar'da 762 pehlivan güreş tutacak
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için 762 pehlivan kayıt yaptırdı.

        Sabah saatlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda başlayan güreşçi kayıtları sonra erdi.

        Yağlı Güreş Ligi'nde bu yılki Kırkpınar'da güreşmeye haiz 826 pehlivandan 762'si cetvel hakemliğine gelerek kayıtlarını gerçekleştirdi.

        Cetvel hakemliğinden alınan bilgiye göre 40 başpehlivanın tamamı kayıt oldu.

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda minik - 1 boyda pehlivanların mücadelesi ile başlayacak.

        Başpehlivanlar seyircinin karşısına cumartesi günü çıkacak.

        Bu yılki organizasyon pazar günü başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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