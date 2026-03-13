Edirne Valisi Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan'ı kabul etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan'ı kabul etti.
Giriş: 13.03.2026 - 09:19 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan'ı kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Çalışkan, Vali Sezer'i makamında kabul etti.
Çalışkan, Bakanlığın Edirne'deki çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Çalışan'a çalışmalarında başarı diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri