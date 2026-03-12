Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Belediyesinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Edirne Belediyesinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve yaz aylarında artış gösterebilecek böcek ve sinek popülasyonu artışını kaynağında önlemek amacıyla ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Kent genelinde yürütülen eş zamanlı çalışmalarla kanalizasyon ve ahırlar, atık lastikler ve nehir taşkınları sonrası arazilerde oluşan su birikintileri ilaçlandı.

        İlaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

