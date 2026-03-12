Edirne Belediyesinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor
Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin vektörle mücadele çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve yaz aylarında artış gösterebilecek böcek ve sinek popülasyonu artışını kaynağında önlemek amacıyla ekiplerce çalışma yürütülüyor.
Kent genelinde yürütülen eş zamanlı çalışmalarla kanalizasyon ve ahırlar, atık lastikler ve nehir taşkınları sonrası arazilerde oluşan su birikintileri ilaçlandı.
İlaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.
