        Trakya'da şehitlikler bayrama hazırlanıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehit kabirlerinde Ramazan Bayramı öncesi temizlik seferberliği başlatıldı.

        Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yenişehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile müdürlük personeli, şehit kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı. Şehit aileleri de yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti.

        Tohumcu, gazetecilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlatıldığını belirtti.

        Şehitlerin hatıralarının ve bıraktıkları büyük mirasın yüreklerde yaşatıldığını ifade eden Tohumcu, "Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde şehitlikte temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş gözetiminde İl Özel İdaresi personeli, şehitlikte ağaç budama ve kabirlerin çevresinde temizlik yaptı.

        Özbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik seferberliği başlatıldığını söyledi.

        Kırklareli'nde 86 şehit kabrinde çalışma yapıldığını belirten Özbaş, "Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur." dedi.

        -Tekirdağ

        Tekirdağ'da da Yenişehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve koruma altındaki çocuklar, kabirlere karanfil bıraktı.

        Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, belediye ekiplerinin desteğiyle şehitliklerde temizlik çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Özdemir, şehitliklerin seferberlik ruhuyla bayrama hazırlandığını ifade ederek, çocuklarla birlikte şehitlere dua ettiklerini ve kabirlere karanfil bıraktıklarını kaydetti.

