        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de protokol İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı yayımladı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Gencan mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" nidasıyla başlayan eşsiz eserinin umudun tükendiği her noktada Türk milletine en büyük güç kaynağı ve manevi direnci armağan ettiğini belirtti.

        Edirne'nin tarih boyunca bağımsızlığın ne demek olduğunu derinden hisseden bir şehir olduğunu ifade eden Gencan, "Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Hürriyetimizin sesi İstiklal Marşımızın kabulü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        - AK Parti Edirne İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba mesajında, İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir değil aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin, inancının ve kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

        Milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği eşsiz mücadelenin en anlamlı sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini aktaran İba, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin ruhunu ve karakterini en güçlü şekilde dizelere yansıttığını ifade etti.

        İstiklal Marşı'nın yalnızca geçmişin hatırası değil, aynı zamanda bugün ve yarın için de bir rehber niteliği taşıdığını belirten İba, milletin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini dile getirdi

        İba, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

        - TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hatipler mesajında, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andığını belirtti.

        Hatipler, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u da saygı, minnet ve rahmetle yad ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

