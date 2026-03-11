Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ziyarette, tesisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün sürdürülebilir şekilde büyütülmesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı.

        Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden ve Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz da incelemede yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

