Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisini inceledi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ziyarette, tesisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün sürdürülebilir şekilde büyütülmesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı.
Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden ve Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz da incelemede yer aldı.
