        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        –Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların koordinasyonunda, toplum merkezlerinden hizmet alan kadınlar ve gençlerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:48
        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programda kadınlar ve gençler iftarda bir araya geldi.

        İftarın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı pankart asılarak günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

        - İl Müdürü Tohumcu’dan şehit ailesine ziyaret

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, ramazan ayı ziyaretleri kapsamında şehit ailesini ziyaret etti.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohumcu ve İl Müdür Yardımcısı, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım’ın babası Nejdet Yıldırım’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Ziyarette şehit ailesiyle sohbet edilerek ramazan ayı dolayısıyla iyi dilekler iletildi.

        - Trakya Üniversitesi öğretim üyesinden Prizren’de tasavvuf musikisi konseri

        Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Yahya, Kosova’nın Prizren kentinde düzenlenen ramazan etkinliğinde tasavvuf musikisi konseri verdi.

        Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kosova Demokratik Türk Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte Yahya, “Türk Tasavvuf Musikisinden Seçme Örnekler” başlıklı konser gerçekleştirdi.

        Prizren’deki Xhemajli Berisha Kültür Evi’nde düzenlenen konserde Yahya, Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

        Dinleyiciler konserde Türk tasavvuf musikisinin zengin örneklerini dinleme fırsatı buldu.

        - Enez’de sivrisinek larvalarına karşı mücadele

        Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sivrisinek larvalarına karşı mücadele çalışması yürütüldü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitler, Sütçüler ve Işıklı köylerinde sivrisinek larvasit mücadelesi kapsamında çalışmalar tamamlandı.

        Yetkililer, çalışmaların vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.



